Україна в листопаді побила рекорд експорту агропродукції альтернативними шляхами, – Мінагрополітитки

За минулий місяць Україна побила рекорд щодо обсягів відвантаження сільськогосподарської продукції альтернативними шляхами. Загалом за дев’ять місяців війни наземними шляхами вже вивезено 19 млн тонн.

Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

"У листопаді ми побили рекорд експорту агропродукції через так звані "Шляхи солідарності", досягши позначки в 3,3 млн тонн. Загалом за дев'ять місяців війни наземними шляхами вже вивезено 19 млн тонн. Тому подальша реалізація ініціативи "Шляхи солідарності" є життєво важливою для нашого експорту як альтернатива морським портам", – зазначив Дмитрасевич.

Він підкреслив, що з початку війни було дуже важливо нарощувати пропускну можливість експорту саме наземним шляхом.

"Коли ми досягли максимальної межі вивезення агропродукції в 3 млн тонн щомісяця альтернативними шляхами, стало зрозуміло, що їх необхідно розширювати. Для цього ми почали налагоджувати комунікацію та співпрацю з європейськими партнерами", – наголосив Дмитрасевич.

Стосовно експортних прогнозів на наступний рік, заступник міністра зауважив, що вони безпосередньо залежать від роботи "зернової ініціативи", зокрема від можливості приєднання до неї миколаївського порту.

"Це зможе суттєво збільшити можливості вивезення нашої агропродукції і, що не менш важливо, дозволить здешевити експорт, адже зараз витрати на логістику надзвичайно високі", – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж перевозили у середині року.