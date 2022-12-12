Внаслідок російських атак в Україні знеструмлено 44 високовольтні лінії, – Міненерго

Внаслідок масованих російських ракетних атак в Україні знеструмлено 44 високовольтні лінії передачі електроенергії.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час засідання Координаційної групи з енергетики у форматі "G7+", повідомляє пресслужба Міненерго.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації аби скоротити дефіцит в енергосистемі", – розповів міністр.

Водночас Галущенко наголосив, що останні російські атаки, зокрема, атаки дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури на Одещині, а також артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не тільки до припинення електропостачання мільйонів українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.

"Ми вже отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання. Водночас щоразу після нових атак потреби знову зростають. Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів", – сказав міністр.

Своєю чергою учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору. Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію обладнання для українських енергетичних компаній.

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Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами. Зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.

Крім того, вихідними Росія завдала кількох локальних ударів по об’єктам енергетики на півдні та сході країни.