В Україні запустили бот для пошуку "Пунктів незламності"

В Україні запустили Telegram-бот для пошуку "Пунктів незламності".

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу "Пунктів незламності". А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник: @nezlamnistbot", – написав Тимшенко.

Зокрема, через бот можна буде отримати інформацію про:

роботу пунктів;

їхні адреси;

послуги, які там можна отримати.

Адреси "Пунктів незламності" в населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування "Пунктів незламності" в цих регіонах можна дізнатися в місцевих органах влади.

"Інформація у боті щоденно оновлюється. На випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти", – додав Тимошенко.