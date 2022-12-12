В Україні запустили бот для пошуку "Пунктів незламності"
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу "Пунктів незламності". А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник: @nezlamnistbot", – написав Тимшенко.
Зокрема, через бот можна буде отримати інформацію про:
- роботу пунктів;
- їхні адреси;
- послуги, які там можна отримати.
Адреси "Пунктів незламності" в населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування "Пунктів незламності" в цих регіонах можна дізнатися в місцевих органах влади.
"Інформація у боті щоденно оновлюється. На випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти", – додав Тимошенко.