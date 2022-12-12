Україна та IFC домовилися про залучення приватних інвесторів до відновлення
Відповідний меморандум про порозуміння між урядом України та IFC щодо створення та впровадження механізмів із залучення приватних інвесторів до відбудови інфраструктури України підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент IFC в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора.
Співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проєктів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій. Зокрема, ідеться про проекти державно-приватного партнерства в таких секторах, як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.
"Спільно з IFC ми працюємо над створенням умов для збільшення надходжень приватних інвестицій у нашу економіку, особливо через механізм державно-приватного партнерства. Разом ми сподіваємося швидко розпочати ефективні проєкти для відновлення України. Ми вдячні нашим партнерам за цю підтримку", – зазначив Шмигаль.
Гарсія Мора зі свого боку відзначив, що, як один із найбільших інвесторів у приватний сектор України, IFC невпинно працює над залученням приватного капіталу для відбудови України.