У Львові відновлюють рух трамваїв. Так, станом на 16:00 вдалося відновити рух на двох трамвайних маршрутах – 6 та 9. Очікується, що найближчим часом запрацює маршрут 3.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

Також частково відновдений рух маршрутом №4 – на цій лінії трамваї курсуватимуть від Головного залізничного вокзалу до Академії мистецтв та у зворотному напрямі.

Станом на сьогодні на 14 автобусних маршрутах у Львові курсує 24 додаткові автобуси.

Зокрема, за інформацією міських автоперевізників, додаткові автобуси працюють на таких маршрутах:

№3А – 2 додаткові автобуси;

№9 – 1 додатковий автобус;

№10 – 2 додаткові автобуси;

№14 – 1 додатковий автобус;

№15 – 1 додатковий автобус;

№16 – 2 додаткові автобуси;

№19 – 2 додаткові автобуси;

№23 – 2 додаткові автобуси;

№25 – 2 додаткові автобуси;

№29 – 1 додатковий автобус;

№34 – 1 додатковий автобус;

№46 – 2 додаткові автобуси;

№51 – 3 додаткові автобуси;

№53 – 2 додаткові автобуси.

У той же час маршрут №1 не курсуватиме у зв'язку з провалом, що утворився, на каналізаційному колекторі по вул. Личаківській, 82. Трамвай №2 курсуватиме зміненим маршрутом. Ремонт планують завершити до 22:00 13 грудня.

Як повідомлялося, через негоду електротранспорт у Львові не курсує з ранку 11 грудня.

За даними міської ради, через негоду в місті зледеніла вся контактна мережа протяжністю 270 км.