Фактична ціна реалізації газу в Україні в листопаді знизилася на 24%

Фактична ціна реалізації природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у листопаді 2022 року становила 28,86 тис. грн за тисячу кубометрів, що на 24,6% менше, ніж у жовтні (38,29 тис. грн).

Про це повідомило Міністерство економіки, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

НАК "Нафтогаз України" у жовтні не укладав договори купівлі-продажу газу власного видобутку на організованих товарних ринках (УЕБ, УІБ, УМВБ), а середньозважена ціна продажу газу іншими учасниками ринку (без урахування НАК та її "дочок") на товарних ринках становила 22,5 тис. грн за тисячу кубометрів.

Ця ціна менша за середні ціни UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market) наступного місяця на умовах передоплати, на підставі яких і було встановлено листопадову фактичну ціну реалізації.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.