Євросоюз погодився дати гроші Угорщині для розблокування допомоги Україні на 18 мільярдів євро

Угорщина змогла добитися від ЄС розмороження частини призначених для неї коштів в обмін на зняття вето щодо низки важливих питань, зокрема 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Про це пише Politico, передає Європейська правда.

Посли ЄС одноголосно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Досягнення згоди щодо цього пакета у такому форматі до останнього було під питанням, зокрема через позицію Угорщини.

Формально угорський прем’єр Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти спільного надання коштів від блоку. Відтак Брюссель почав готувати "план Б", щоб Україна могла все одно отримати ці кошти без згоди Угорщини – через індивідуальні гарантії 26 країн-членів, замість загальноєвропейської. Цього хотіли уникнути, щоб не демонструвати розбіжностей у ЄС щодо підтримки України.

Угорщині, як відомо, не погоджували надати 7,5 млрд вро з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права, а також "ковідних" 5,8 млрд євро на відновлення економіки. Будапешт зі свого боку блокував виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України та домовленість про мінімальний глобальний корпоративний податок.

Зрештою, країни-члени ЄС погодилися розблокувати 6,3 млрд євро коштів, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через демократичний відкат в країні.

Утім, це затвердження відбулося з умовами – Угорщина повинна буде виконати 27 змін у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи.

Домовленість виглядає як перемога для угорського прем’єра Віктора Орбана, який місяцями сподівався завдяки можливості ветувати рішення на рівні ЄС – які приймаються одностайно – добитися коштів. Також на користь такого компромісу могло зіграти прагнення країн ЄС на тлі війни РФ проти України зберегти видимість того, що країни "говорять одним голосом".

Втім, ще залишається питання, чи зможе Угорщина виконати 27 умов для фактичного отримання грошей та чи визнають зроблене достатнім.

Як повідомлялося, 10 грудня Рада ЄС досягла згоди щодо пакету законопроєктів, який дозволить ЄС виділити Україні фінансову допомогу у 2023 році у розмірі 18 млрд євро. Пропозиція буде подана до Європейського парламенту для можливого остаточного ухвалення вже цього тижня.