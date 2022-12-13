Країни "Великої сімки" створять міжвідомчу Координаційну платформу донорів для відновлення України

Країни "Великої сімки" (G7) заявляють про плани спільно з Україною, міжнародними фінансовими організаціями та іншими країнами-партнерами утворити міжвідомчу Координаційну платформу донорів для фінансування відновлювальних робіт та реформ в Україні.

Про це йдеться у заяві лідерів G7, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Для підтримки ремонту, відновлення та реконструкції України, разом з Україною та нашими міжнародними партнерами й у тісній координації з відповідними міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими установами, ми створимо міжвідомчу Координаційну платформу донорів", – наголосили у документі.

Зазначається, що за допомогою цієї платформи координуватимуть існуючі механізми для надання короткострокової та довгострокової підтримки, подальше міжнародне фінансування та експертизу, а також заохочуватимуть програму реформ в Україні та зростання приватного сектору.

Також лідери країн G7 планують створити секретаріат такої платформи. Кожна країна блоку призначить високопоставленого представника уряду для нагляду за створенням платформи та поточною координацією. Вони мають зібратися якнайшвидше у січні 2023 року.