Заступника голови Федерації профспілок підозрюють у відчуженні майна на понад 138 мільйонів, його вже арештували (оновлено)

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок України, який, даними слідства, брав безпосередню участь у незаконному відчуженні майна на понад 138 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві", – йдеться у повідомленні.

Як додали в Офісі генпрокурора, підозрюваний ухвалив рішення про продаж як голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Наглядову раду компанії з квітня 2018 року очолює Володимир Саєнко, який з 2013 року також працює заступником голови Федерації професійних спілок України. Фонд профспілок володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" в розмірі 92,92%.

Згідно з даними експертизи, загальна вартість приміщення становила 138,3 млн грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.

Так, посадовцю повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 191 КК України.

Як додали в ДБР, суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн. Також його відсторонили від посади строком на 2 місяці.

Раніше ДБР повідомило про підозру чотирьом колишнім київським чиновникам у справі про незаконну передачу майна профспілкам. У межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження майна до АРМА передано понад 440 об’єктів, що перебували в користуванні профспілок.