Ситуація в енергосистемі залишається складною, але вдалося заживити деокуповані території, – "Укренерго"

Станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

До того ж на сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури.

"Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з них залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення", – наголосили в компанії.

В "Укренерго" додали, що всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону компанія рекомендує стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).