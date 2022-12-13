Україна отримала пільговий кредит від Франції на 100 мільйонів євро

Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку. Кошти спрямовані до загального фонду держбюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з лютого 2022 року сягає $432 млн.

Як повідомлялося, угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку підписали 28 листопада.