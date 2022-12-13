Україна потребує до 2 ГВт електроенергії з Європи, це може коштувати 800 мільйонів євро, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський просить надати підтримку в організації імпорту в Україну електроенергії в обсязі до 2 ГВт вартістю близько 800 млн євро за поточними цінами в цей опалювальний зимовий період для боротьби з російським енерготерором.

Про це він повідомив під час виступу на міжнародній конференції "Солідарні з народом України" в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.



"Як мінімум до завершення цього ОЗП ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми – тобто постачання електрики з країн Євросоюзу до України обсягом до 2 ГВТ", – сказав очільник держави.



За його словами, щоб це відбулося, необхідне рішення європейської мережі системних операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E, – ред.) збільшити імпортну потужність, деталі якого знають українські фахівці, які зараз перебувають у Парижі.



"Така підтримка може коштувати близько 800 млн євро за поточними цінами. Але це значно менше, ніж може нам усім коштувати блекаут. Я закликаю вам зробити одними з практичних результатів цієї конференції погодження всіх рішень", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, станом на 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.