Переселенці отримали можливість змінити місце реєстрації та скасувати статус через "Дію"
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували соціальні послуги швидко та якісно", – йдеться у повідомленні.
Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де тимчасово перебуває людина. Зараз це кілька кліків у застосунку "Дія".
Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії". Також Мінцифри звертає увагу, що для зміни місця реєстрації переселенцю необхідно фізично перебувати на місці тимчасового проживання, щоб підтвердити геолокацію.
Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.