Двом експосадовцям банку "Аркада" повідомили про підозру у розтраті 11,5 мільйона

Колишнім посадовцям банку "Аркада" повідомили про підозру в розтраті коштів на суму 11,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зокрема, йдеться про ексзаступника директора головного департаменту та ексначальника управління по залученню коштів банку.

"За даними слідства, підозрювані у змові з керівництвом банку та забудовниками, формально впровадили акції "Разом дешевше" і залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у ЖК "Еврика" та "Патріотика" за заниженою вартістю.

У подальшому під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, йому поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою вартістю", – зазначають правоохоронці.

Наголошується, що такими діями добросовісним довірителям фондів фінансування будівництва обох комплексів завдано понад 11,5 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомлялося, Національний банк 25 ​​серпня 2020 року відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних через різке зменшення нормативу достатності капіталу, а у вересні того ж року вирішив ліквідувати банк.

Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який у липні перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Пов'язана з банком "Аркада" компанія "Аркада-будівництво" будувала 39 будинків у великих житлових масивах Києва "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Після банкрутства банку їхнє будівництво було заморожене та частково відновлено після зміни забудовника.

Восени 2020 року тодішній глава МВС Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва під управлінням банку "Аркада".

АКБ "Аркада" створено 1993 року. Власником суттєвої участі банку згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%).

За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" займав 45 місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.