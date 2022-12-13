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Іспанія передасть Україні великий пакет обладнання для відновлення електромережі

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Іспанія передасть Україні великий пакет обладнання для відновлення електромережі
Іспанія передає Україні понад 160 одиниць обладнання для відновлення електромережі після російських ракетних ударів.

Про це повідомили в МЗС Іспанії, передає "Європейська правда".

МЗС спільно з компанією Red Eléctrica передає у розпорядження "Укренерго" загалом 163 одиниці обладнання для підстанцій. Про пакет оголосили у рамках конференції на підтримку України, що проходить у Парижі.

Компанія Red Eléctrica надає загалом 135 трансформаторів різного типу, 26 громовідводів для об’єктів енергосистеми та інше специфічне обладнання. Перед цим у листопаді, під час візиту глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса до Києва, оголосили по надання 14 генераторів.

На конференції у Парижі Іспанія також планує оголосити, що у 2023 році Україна буде серед пріоритетів її гуманітарних програм.

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