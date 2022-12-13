Правоохоронці знайшли у депутата Держдуми 11 квартир у Києві (оновлено)

Правоохоронці повідомили про підозру депутату російської Держдуми за посягання на територіальну цілісність України. Під час обшуків поліція виявила, що він володіє 11 квартирами у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Досудове розслідування стосовно протиправної діяльності російського політика 1968 року народження проводять працівники слідчого управління ГУ Нацполіції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

"Перед повномасштабним вторгненням він як депутат теперішнього скликання державної думи Російської Федерації голосував про надання дозволу на ведення військ на територію України", –кажуть поліціянти.

Водночас зазначається, що чоловік є уродженцем Маріуполя Донецької області. Встановлено, що фігурант цьогоріч нагороджений медалями "за отвагу" та "за асвабаждєніє Маріуполя" наказом так званого голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

За матеріалами правоохоронців, депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йдеться про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені особою, яка є представником влади.

Окрім того, під час досудового розслідування було проведено 8 обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у Києві. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість.

Нацполіція не називає прізвища депутата, однак сукупність вказаних ознак дозволяє припустити, що йдеться про депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Дмитра Сабліна.