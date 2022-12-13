Новим головою державного "Центренерго" став менеджер нардепа Єфімова

Наглядова рада державного ПАТ "Центренерго" 9 грудня призначила виконувачем обов’язків генерального директора Володимира Єгорова замість Віталія Довгаля.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), контракт з Довгалем, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 року, розірвано на підставі поданої ним заяви, передає Інтерфакс-Україна.

Єгоров, з яким укладено контракт на два місяці, раніше працював заступником комерційного директора ПАТ "Донбасенерго" та директором ТОВ "ДЕ Трейдінг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра"). Довгалю також належить 89% у постачальнику енергоресурсів ТОВ "Артлекс-Енерджі".

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року наглядова рада "Центренерго" звільнила в.о. генерального директора Юрія Власенка, який також раніше працював у "Донбасенерго", поклавши обов'язки гендиректора на Віталія Довгаля, який був членом дирекції компанії з лютого 2021 року та відповідав за забезпечення паливом.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пилокутні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.