НАБУ арештувало 660 мільйонів на рахунках пов’язаної із Коломойським компанії

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) за клопотанням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) заарештував 657 млн грн на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн" з метою подальшої спецконфіскації.

Відповідне рішення суд ухвалив 17 листопада, а 1 грудня Апеляційна палата ВАКС залишила його у силі, повідомляє Liga.net.

Арешт накладено в межах кримінального провадження про продаж електричної енергії в інтересах ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке пов'язують з Ігорем Коломойським, протягом лютого-квітня 2022 року.

За версією слідства, службові особи "Укренерго" продали компанії електроенергію, попри те, що вона перебувала у стані "дефолтний", що призвело до формування безнадійної заборгованості.

"Юнайтед Енерджі" надалі перепродала електроенергію, а гроші вивела. Частина суми опинилась на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн", яка, за даними слідства, тривалий час перебувала під контролем службових осіб "Юнайтед Енерджі".

Слідство вважає, що у компанії "Нью Енерджі Юкрейн" розуміли, що гроші, які надійшли від "Юнайтед Енерджі", були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, свідомо взяли участь у їх легалізації та почали використовувати у господарській діяльності з метою отримання доходу.

Своєю чергою у "Нью Енерджі Юкрейн" стверджують, що заборгованість "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" не має стосунку до "Нью Енерджі Юкрейн" як контрагента. Крім того, борг "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" в розмірі 1,7 млрд грн не підтверджена судом.

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Як повідомлялося, на початку листопада Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила передати правоохоронним органам результати розслідування щодо порушення законодавства про функціонування ринку електричної енергії з боку ТОВ "Юнайтед Енерджі" та НЕК "Укренерго".

Основою претензій до "Юнайтед Енерджі" є формування значної заборгованості за негативні небаланси електроенергії перед "Укренерго" з 11 лютого по 30 червня 2022 року, тоді як НЕК зі свого боку не вжила достатніх заходів для недопущення подібної ситуації.

ТОВ "Юнайтед Енерджі" пов'язують із мільярдером Ігорем Коломойським, фірма зареєстрована у Києві у лютому 2018 року, а її власником вказано Андрія Короткевича-Лещенка.