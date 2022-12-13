Рада дозволила бізнесу зберігати до двох тонн пального для генераторів без ліцензії

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів, покликані сприяти відновленню енергетичної інфраструктури.

За прийняття відповідних законопроєктів №8196 та №8197 у другому читанні проголосували 331 та 332 нардепів відповідно, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Ухваленими законами на законодавчому рівні до травня 2023 року скасовується мито та ПДВ при ввезенні генераторів, Starlink та іншого обладнання для енергетики. Раніше воно було звільнено від оподаткування рішенням уряду.

При цьому звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні такого обладнання розповсюджуватиметься і на поштові та експрес-відправлення.

Закон також дозволяє бізнесу зберігати пальне для генераторів без необхідності отримувати ліцензію.

"За наполяганням уряду, – до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити за декларативним принципом податкову", – уточнив Железняк.

Він додав, що законом також звільнено від сплати мита та ПДВ ввезення обладнання для відновлення постачання енергії від Енергетичного співтовариства.

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Як повідомлялося, раніше голова Комітету з питань податків та фінансів Данило Гетманцев запевняв, що Державна податкова служба не штрафуватиме підприємців через відсутність ліцензії на зберігання пального для генераторів. Він також анонсував вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні найближчим часом.

Нагадаємо, наприкінці листопада на сайті Головного управління ДПС у Чернівецькій області з’явилась публікація про відповідальність за неліцензійне зберігання пального, однак її швидко прибрали.

Водночас податкові консультанти стверджують, що за чинним законодавством, платник податків, який використовує пальне винятково для потреб власного споживання чи промислового перероблення та не реалізує його іншим особам, все ж має отримати відповідну ліцензію, однак за спрощеною процедурою.

Згідно з чинним законодавством зберігати пальне в каністрах понад 5 л можна лише маючи ліцензію або у сховищах нафтокомпаній. Інакше бізнесу загрожує 500 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, уряд 9 листопада вніс до переліку товарів, що будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ генератори, трансформатори та інше обладнання, необхідне для відновлення та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.