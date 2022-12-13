Віцепрезидентку Європарламенту Кайлі звільнили з посади через справу про корупцію

Європейський парламент 13 грудня вирішив звільнити з посади віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі, яка представляє грецьку соціалістичну партію PASOK.

Кайлі фігурує у справі, повʼязаній із проведенням у Катарі чемпіонату світу з футболу, передає Радіо Свобода.

Вона була в складі делегації, яка відвідала Катар на етапі підготовки до світової першості і дійшла позитивного висновку про дотримання азійською країною прав робітників на обʼєктах майбутнього турніру.

Тепер Кайлі перебуває у вʼязниці у Брюсселі, а її адвокат наполягає, що вона невинувата і "не має нічого спільного з катарськими хабарями".

Минулого тижня поліція Бельгії після низки обшуків затримала щонайменше чотирьох людей, близьких до керівництва Європарламенту. Їх підозрюють у корупції та лобіюванні інтересів Катару у зв’язку з проведенням там чемпіонату світу з футболу. Внаслідок обшуків поліція вилучила близько 600 тис. євро готівкою, писало Politico.

Прокуратура Бельгії не називає імен затриманих, проте видання Le Soir із посиланням на свої джерела повідомляє, що одна з підозрюваних – віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, представниця грецької соціалістичної партії PASOK. Грецька преса вже опублікувала заяву PASOK про виключення Кайлі з партії у зв’язку зі справою.

Раніше на зустрічі з міністром праці Катару Кайлі назвала Катар "передовою країною щодо прав робітників", попри численні заяви міжнародних інстанцій щодо порушень прав робітників під час будівництва в Катарі олімпійських об’єктів.