Nestle вкладе $43 мільйони у будівництво нової фабрики на Волині

Міжнародна компанія Nestle планує інвестувати 40 млн швейцарських франків ($42,7 млн) у створення нових виробничих потужностей у Смолигові у Волинській області.

Як повідомляє пресслужба компанії, це дозволить розширити виробництво вермішелі в Україні.

"Разом з фабрикою у Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. У хабі буде працевлаштовано 1500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки", – зазначається у повідомленні.

В компанії наголошують, що Nestle першою мультинаціональною корпорацією, що оголосила про нові інвестиції в Україні.

Як повідомлялося, раніше Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати. Nestle також відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. Водночас сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.

Nestle – найбільша компанія у світі у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, вона представлена у 189 країнах, де працює 308 тисяч співробітників. Nestlé виготовляє товари під понад 2000 торгових марок.

В Україні Nestle у 2008 році придбала контрольний пакет акцій АТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч". Наприкінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг" (ТМ "Торчин"). У 2010 році Nestle придбала ТОВ "Техноком" ТМ "Мівіна", виробничі потужності цього підприємства значно постраждали внаслідок російських обстрілів.