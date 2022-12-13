Нацкомісія схвалила порядок сертифікації оператора українських газосховищ

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила порядок здійснення процедури сертифікації оператора сховищ газу –АТ "Укртрансгаз".

Відповідне рішення схвалено на засіданні регулятора у вівторок, після чого воно буде оприлюднене на сайті для внесення пропозицій щодо остаточного затвердження, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Порядком визначається перелік документів, даних та інформації, що надаються підприємством, що подає запит на сертифікацію, та процедуру сертифікації.

Згідно з обґрунтуванням до проєкту постанови, Україна як сторона Енергетичного Співтовариства має імплементувати норми європейського законодавства, зокрема Регламент 2022/1032 Європейського парламенту та Ради від 29 червня 2022 року. Він передбачає вимогу до кожної держави-члена забезпечити сертифікацію оператора сховищ газу за участю органів ЄС для запобігання ризикам безпеки постачання природного газу.

Згідно із регламентом, орган сертифікації повинен докладати всіх зусиль, щоб видати проєкт рішення про сертифікацію операторів систем зберігання до 1 січня 2023 року.

Як повідомлялося, на початку грудня Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про сертифікацію оператора газосховищ. Документ передбачає надання НКРЕКП повноважень проводити сертифікацію операторів газосховищ а також вводить поняття "графік заповнення газосховищ" та "цільовий рівень заповнення газосховищ".

Нагадаємо, ще влітку оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу. Очікується, що це дозволить Україні претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС.