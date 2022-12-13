"Укрнафта" переведе закупівлі на державну систему Prozorro

ПАТ "Укрнафта" переходить на державну систему закупівель Prozorro.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Інформуємо, що вже відбулися два відкриті аукціони – продали обсяги природного та скрапленого газу. Тепер настав час закупівель. Отже. Відтепер закупівлі "Укрнафти" будуть проводитися через систему Prozorro – з урахуванням усіх безпекових вимог воєнного стану", – написав Корецький.

Він також додав, що компанія відкриває гарячу телефонну лінію та чатбот, а незабаром і спеціальну електронну пошту.

"Якщо ви, як учасник минулого та/або майбутнього аукціону, бачите дискримінацію – зможете повідомити нам про це. Ми дійсно потребуємо вашої підтримки", – зазначив Корецький.

Раніше повідомлялося, що після трирічної перерви 29 листопада "Укрнафта" реалізувала на Українській енергетичній біржі 100 тис. кубометрів газу.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.