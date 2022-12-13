Швейцарія виділить Україні новий пакет допомоги на $100 мільйонів

Президент Швейцарії Ігнасіо Кассіс оголосив про новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 100 млн швейцарських франків ($108 млн).

Про це Кассіс заявив на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, передає Європейська правда.

"Україні потрібна невідкладна гуманітарна допомога взимку. Уряд і парламент Швейцарії узгодили надання 100 млн франків. Цей пакет допоможе вирішити проблеми цієї зими. І наступного року Швейцарія буде інвестувати у відновлення енергетичних об'єктів, шкіл та шпиталів", – сказав Кассіс.

Він також наголосив на необхідності продовження роботи з фіксації воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, станом на 25 листопада 2022 року швейцарський уряд заморозив російські активи на загальну суму 7,5 млрд франків (приблизно $7,94 млрд).