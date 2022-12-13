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Прикордонники не помітили зростання потоку на виїзд із України через ракетні удари Росії

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Прикордонники не помітили зростання потоку на виїзд із України через ракетні удари Росії
Значного збільшення пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари не спостерігається, також немає черг легкових транспортних засобів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на дії РФ щодо масованих ракетних обстрілів території України, ми не відзначаємо значного – різкого – збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. Також не відзначається і черг легкових транспортних засобів на виїзд з України. У листопаді ми фіксували навпаки – зниження загального пасажиропотоку на 9% в порівнянні з жовтнем. І це продовжує ту динаміку зниження, яку ми бачили протягом усіх осінніх місяців. У жовтні – на 5%, вересні – на 10%", – сказав Демченко.

За даними Демченка, з 24 лютого та станом на кінець листопада оформлено 26,5 млн осіб. Найбільша кількість перетинала кордон із Польщею – на цей напрямок припадає понад 50% усього пасажиропотоку. Так, пасажиропотік на українсько-польській ділянці, порівняно з минулим роком, зріс майже вдвічі.

"На стільки ж збільшилися пропускні операції на кордоні з Румунією, у 2,5 раза – на кордоні зі Словаччиною, в 1,6 раза – на кордоні з Молдовою, на 13% – з Угорщиною", – додав він.

Раніше повідомлялося, що в третьрму кварталі 2022 року українці за кордоном здійснили 94,8 млн операцій платіжними картками українських банків на суму 121,9 млрд грн.

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