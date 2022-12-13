Європарламент розгляне виділення 18 мільярдів євро для України післязавтра

Європейський парламент у четвер, 15 грудня, провести в невідкладному порядку голосування щодо макрофінансової допомоги для України на суму 18 млрд євро на 2023 рік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Європарламенту.

"Європарламент щойно вирішив перейти до голосування щодо макрофінансового кредиту для України в терміновому порядку в четвер", – сказано в повідомленні.

Раніше, як повідомлялося, Рада ЄС досягла згоди щодо пакету законопроєктів, який дозволить ЄС виділити Україні фінансову допомогу у 2023 році у розмірі 18 млрд євро.

9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. У Єврокомісії вважають, що ця стабільна та регулярна фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та МВФ, становлять від 3 до 4 млрд євро на місяць.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що не підтримає пропозицію Єврокомісіїпро виділення макрофінансової допомоги Україні у 2023 році на загальну суму до 18 млрд євро. На думку Орбана, замість допомоги від ЄС допомогу Україні можуть надавати окремі країни Євросоюзу.