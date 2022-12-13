Порт Одеси відновив роботу після атаки російських дронів
Про це повідомила речниця Адміністрації морських портів Олена Гіряєва, пише Укрінформ.
"Портовики відновили завантаження суден експортною агропродукцією завдяки ліквідації працівниками ДТЕК наслідків обстрілу об’єктів енергетики російськими військами", – сказала речниця АМПУ.
За її словами, сьогодні порт функціонує у штатному режимі.
Як повідомлялося, порт "Одеса" тимчасово припиняв перевалку вантажів через відсутність енергоживлення внаслідок атаки іранських дронів минулими вихідними. Порти "Південний" та "Чорноморськ" відновили вантажні операції 12 грудня.
13 грудня з портів Великої Одеси вийшли в рейси "зерновим коридором" вісім суден із 238,6 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи. Наразі в цих портах під обробкою 23 судна. На них завантажують 690 тис. тонн української агропродукції.