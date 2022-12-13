Падіння ВВП України може сягнути 50% через енергетичний терор Росії, – Шмигаль
Про це Шмигаль заявив на економічному форумі в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.
"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористична діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжена, ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", – сказав Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що російські атаки по енергетичній інфраструктурі збільшили темпи падіння економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%.
Місяцем раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.
Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.