Кількість пожеж через використання обігрівачів та газових пальників зросла вдвічі, – ДСНС

За перші 12 днів грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов’язаних із порушеннями при експлуатації печей та теплоустановок. Зокрема, у Києві почастішала кількість пожеж, пов’язаних з використанням газових балонів та генераторів.

Про це під час брифінгу розповіли пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий та старший інспектор відділу роботи з об’єктами підвищеної небезпеки ЦЗД Головного управління ДСНС у Києві Юрій Купрієнко.

"Ми зараз фіксуємо збільшення пожеж від порушення правил при влаштуванні та експлуатації електроустановок, у тому числі короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж. У листопаді у порівнянні з жовтнем є збільшення на 10%. І порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів і установок – обігрівачі, печі, газові пальники. Збільшення на 83% у листопаді порівняно з жовтнем. Якщо взяти 12 днів грудня порівняно з 12 днями листопада, збільшення йде фактично на 100%", – зазначив Хорунжий.

У свою чергу Купрієнко зазначив, що в Києві збільшується кількість пожеж, які пов’язані з використанням туристичних балонів, газових балонів – 8 випадків, з них 6 без послідуючого горіння, а 2 призвели до пожеж.

"Також зафіксовано 3 випадки пожеж через займання генераторів. Частішають випадки пожеж, пов’язаних із неправильним використанням електромережі", – зазначив він.