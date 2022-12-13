Сенат Італії схвалив постачання зброї Україні у 2023 році

Сенат (верхня палата парламенту) Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Про це повідомляє La Repubblica, передає Європейська правда.

Резолюція була підтримана 143 сенаторами, проти проголосували 29, ще один – утримався.

Також члени італійського Сенату приблизно такою самою кількістю голосів підтримали дві резолюції, які закликають до продовження військової допомоги Україні. Натомість резолюцію про припинення постачання Києву зброї було відхилено.

Рішення означає, що військова техніка й обладнання будуть надаватися Україні для боротьби з російським вторгненням протягом усього 2023 року без необхідності окремої згоди італійських законодавців. Це відбувається на основі декрету, підтриманого італійським урядом на початку грудня.