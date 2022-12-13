ЄБРР виділить Дніпру 25 мільйонів євро на підтримку ліквідності під час війни

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит у розмірі 25 млн євро для підтримки ліквідності Дніпра та його ключових муніципальних підприємств під час війни.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.

Кошти у вигляді двох траншів у розмірі 15 млн євро підтвердженої та 10 млн євро – вільної кредитної лінії будуть спрямовані на компенсації втрат доходів та на додаткові витрати міста, пов'язані з війною Росії проти України.

Кредит дозволить підтримати життєво важливу комунальну інфраструктуру Дніпра щодо операційних (витрати на зарплату, комунальні послуги) та експлуатаційних витрат. При необхідності кредит може бути використаний на обслуговування боргу за існуючими проектами ЄБРР.

"Місто потребує додаткової ліквідності для підтримки повсякденних операцій. Місцеві кредитори не можуть надати таке середньострокове фінансування з огляду на складну економічну ситуацію в країні. Проєкт допоможе місту адаптуватися до наслідків війни, продовжити підтримку внутрішньо переміщених осіб", – зазначено в описі проєкту.

Кредит надається в рамках відкритої банком після війни Програми забезпечення стійкості та джерел коштів для існування (RLF).

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з муніципалітетами на деокупованих територіях України та готовий їх підтримати.