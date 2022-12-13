Рада ратифікувала угоду з Туреччиною для будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 13 грудня, ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Туреччиною про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, підписану 3 лютого 2022 року.

За ухвалення відповідного законопроєкту №0161 в цілому проголосували 332 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у Рамковій угоді визначаються умови ефективного використання виробничого, науково-технічного потенціалу Сторін, покращення інвестиційного клімату для турецьких компаній, реалізації інвестиційних проектів у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Чинність Рамкової угоди визначена до 1 січня 2035 року.

Відповідно до Додатку до Рамкової угоди, зокрема, йдеться про будівництво та облаштування об’єктів, виробництво, дослідницько-конструкторські роботи, проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів сімейства Bayraktar.

В рамках першої частини цього проєкту передбачається будівництво та облаштування комплексу об’єктів з виробництва, розробки, дослідницько-конструкторськіх робіт, обслуговування, ремонту та модернізації безпілотників.

В рамках другої частини проєкту планується створення сервісних центрів для їх обслуговування, випробування, поточного ремонту та проведення навчання персоналу.

"Реалізація Проєкту слугуватиме меті укріплення та розвитку дружніх стосунків між державами, забезпечення і посилення обороноздатності, розбудови двостороннього економічного співробітництва та локалізації заходів з виробництва, розробки та обслуговування БпЛА на території України", – зазначається у пояснювальній записці.

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Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar.

У серпні посол України в Туреччині Василь Боднар розповідав, що власник виробника турецьких безпілотників – холдинг Baykar – створив дочірню компанію в Україні, яка вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу.

Тоді ж гендиректор Baykar Халук заявляв про плани збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Aknc та Bayraktar Kizilelma - новий безпілотний винищувач.