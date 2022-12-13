Рада вирішила розслідувати діяльність Бюро економічної безпеки

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 13 грудня, створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки (БЕБ), органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки.