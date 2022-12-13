Збитки економіки України через війну до кінця року зростуть до $700 мільярдів, – Шмигаль

До кінця цього року збитки, завдані економіці України внаслідок війни, подвоїться – до $700 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на економічному форумі в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, які верифіковані Світовим банком, сума збитків, завданих економіці України, на 1 червня становить $350 млрд. До кінця року ця сума, очевидно, подвоїться. Ми розуміємо це, оскільки руйнації продовжуються", – сказав Шмигаль.

При цьому прем'єр підкреслив, що через війну страждають усі сектори економіки країни.

Раніше Шмигаль зазначив, що якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка скоротиться до 50%.