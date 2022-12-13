Комісія з азартних ігор анулювала ліцензії трьох онлайн-казино через зв’язки з Росією

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) ухвалила рішення про анулювання ліцензій чотирьох організаторів азартних ігор, підконтрольних громадянам Росії.

Про це голова КРАІЛ Іван Рудий повідомив у Facebook.

"Маємо перші результати перевірки організаторів азартних ігор на зв’язки з Росією. Завдяки плідній співпраці КРАІЛ з Служба безпеки України виявили ряд доказів, що підтвердили цю інформацію. Ліцензії з російським слідом вже анульовані", – написав голова Комісії.

У пресслужбі КРАІЛ уточнили, що анульовано ліцензії таких компаній:

ТОВ "Джокер ЮА" – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

ТОВ "Плей Фан Інвестмент" – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

ТОВ "Плей Фан Інвестмент" – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

ТОВ "Альфагейм" – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

"У відношенні вказаних суб’єктів господарювання, було виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб’єктами господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації зазначеної у відповідних листах або довідках про те, що здобувачі ліцензій не діють в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, на початку вересня КРАІЛ анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (працює під брендом 1xBet) у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.

Це відбулося після того, як президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію, що набрала необхідні 25 тисяч голосів, доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органівопрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.

За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. Власники компанії отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Сам Роман Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.