Кількість "Пунктів незламності" в Україні вже перевищила 5300, – Тимошенко
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Кількість "Пунктів незламності" за 10 днів зросла на 126 і зараз становить 5 374 по всій Україні.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"На сьогодні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти. Усі вони обладнані генераторами", – сказав Тимошенко.
Крім того, надійшла 1 931 пропозиція від бізнесу про обладнання пунктів їх силами.
Раніше повідомлялося, що в Україні запустили Telegram-бот для пошуку "Пунктів незламності".