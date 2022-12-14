У Грузії за два тижні зібрали більше $150 тисяч на генератори для України

Жителі Грузії за два тижні зібрали 411 тис. ларі ($154,2 тис.) у рамках акції "Поділися світлом" – на ці гроші будуть придбані малі генератори для України.

Про це повідомляють Новости-Грузия.

Так, кошти було перераховано на рахунки організаторів акції, і ще на 80 тис. ларі генератори були доставлені прямо до офісу.

На зібрану суму вдасться купити 394 малих генераторів, які мають бути доставлені до Києва 24 грудня.

У кампанії взяли участь 4 056 громадян Грузії та 34 організації.

Тбіліський Вільний університет повідомив, що від себе відправляє в Україну потужний 13-кіловатний генератор.

Громадянин Грузії, який побажав залишитися невідомим, замовив у виробників генератори для України на $100 тис.

Окремо генератори в Україну обіцяє відправити влада Грузії, йдеться про моделі великої потужності. Кількість та обсяг виділених на це урядом коштів не було названо.

Раніше лідер правлячої партії раніше заявив, що у Грузії немає генераторів і трансформаторів великої потужності, які просить Україна.