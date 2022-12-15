Найближчими днями по всій Україні планують запровадити планові графіки відключення світла, – ОПУ
Про це 14 грудня в ефірі телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Інтерфакс-Україна.
"Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася, нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від обленерго та областей: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення.
Сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях. Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах", – заявив він.
Як повідомлялося, станом на 14 грудня ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною та зберігається значний дефіцит електроенергії.
Найскладніша ситуація спостерігається на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень.