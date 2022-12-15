Найближчими днями по всій Україні планують запровадити планові графіки відключення світла, – ОПУ

Ситуація в енергосистемі України цього тижня покращилася, у більшості регіонів вдалося відновити графіки планових відключень.

Про це 14 грудня в ефірі телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Інтерфакс-Україна.



"Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася, нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від обленерго та областей: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення.

Сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях. Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах", – заявив він.

Як повідомлялося, станом на 14 грудня ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною та зберігається значний дефіцит електроенергії.

Найскладніша ситуація спостерігається на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень.