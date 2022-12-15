ФРС США підвищила відсоткові ставки до найвищого рівня з 2007 року

Федеральна резервна система США підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 50 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 4,25-4,5% річних.

Про це йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками грудневого засідання, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідне рішення збіглося з прогнозами більшості економістів та аналітиків.



На попередніх чотирьох засіданнях Федрезерв підвищував ставку на 75 б. п. Наразі розмір ставки сягнув максимуму з 2007 року.



"Комітет вважає, що будуть потрібні подальші підвищення ставки, щоб грошово-кредитна політика стала достатньою мірою обмежувальною для повернення інфляції до 2%-го цільового показника", – наголосили в комітеті.



Зазначається, що ухвалюючи рішення щодо майбутніх темпів підйому цільового діапазону ставки, ФРС враховуватиме кумулятивний ефект посилення грошово-кредитної політики, а також той факт, що зміни ставки впливають на економічну активність та інфляцію із затримкою.



Також наголошується, що війна в Україні "створює величезні гуманітарні та економічні труднощі". Ця ситуація посилює інфляційний тиск і негативно впливає на глобальну економічну активність, зазначають у ФРС.



Рішення щодо підвищення ставки на 50 б. п. було прийнято одноголосно.

Як повідомлялося, у листопаді Федеральна резервна система США вчетверте поспіль підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів – до 3,75-4% річних.