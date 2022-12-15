Польща змінює правила перебування та надання допомоги українським біженцям

Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу українцям, які рятуються там від війни в Україні.

Ними передбачається, зокрема, запровадження власної участі в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у випадку виїзду українців з Польщі, передає Укрінформ.

За ухвалення змін проголосували 429 депутатів Сейму, дев’ятеро було проти, 13 утрималися.

Закон передбачає, що українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці платитимуть за проживання у таких місцях.

Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більш як 40 злотих на добу (понад 300 грн).

Натомість із травня наступного року їм треба буде покривати 75% коштів проживання, але не більш як 60 злотих на добу (500 грн). Водночас це не стосуватиметься вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.

Станом на сьогодні у групових місцях тимчасового розміщення в Польщі проживають близько 80 тисяч громадян України.

Інші зміни передбачають "замороження" виплат соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі. Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) чи ZUS, заморожуватиметься.

Якщо перебування поза межами Польщі становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути поновлено у випадку, якщо українець знову утікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території країни.

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування у РП для утікачів від війни в Україні. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до трьох років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі утікачам від війни в Україні упродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 року.

Натомість із 1 квітня 2023 року українці усе ж зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.

Українці, які рятуються від війни в Україні, відтепер матимуть лише 30 днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Прийнятий документ також передбачає виділення у 2023 році з Фонду допомоги 2 млрд злотих (17 млрд грн) на освіту для українців у Польщі. Крім того, кошти з цього фонду можна буде виділити також на оцифрування об’єктів матеріальної й нематеріальної спадщини України та потреби польського Червоного Хреста.

Наразі зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набере чинності з 1 січня наступного року.

У Польщі зараз може перебувати до 3,5 млн українців, з яких до 1,3 млн прибули до країни після 24 лютого.