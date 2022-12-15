Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго", атаку вдалося відбити
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У ніч на 15 грудня російській хакери атакували сайт та інші ІТ-ресурси "Львівобленерго".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Сьогодні вночі хакери, які на службі в російських окупантів, атакували сайт та інші ІТ-ресурси "Львівобленерго". Завдяки вчасному попередженню від Служби безпеки України ІТ-спеціалістам нашої компанії вдалося відбити атаку", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі вжиті додаткові заходи захисту ІТ-інфраструктури, тому вебсайт "Львівобленерго" та інші сервіси можуть працювати з певною затримкою, попередили в компанії.