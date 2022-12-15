ООН цьогоріч надала українцям гуманітарної підтримки на $4,5 мільярда, – Шмигаль

ООН цього року надало українцям $4,5 млрд гуманітарної підтримки, сторони працюють над збільшенням цієї цифри наступного року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі із заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань – Координатором надзвичайної допомоги ООН Мартіном Гріффітсом.

"Зараз нашим головним завданням є пережити найскладніший в нашій історії зимовий період. На сьогодні 12 мільйонів людей в Україні щодня відчувають гостру нестачу електроенергії або ж повну відсутність енергопостачання протягом кількох днів. Тому ми вдячні всім партнерам, зокрема з ООН за надання енергетичного обладнання, яке дозволяє повертати світло в домівки українців",– наголосив очільник уряду.

За словами прем’єра, в гуманітарній сфері Україна та ООН планують активну співпрацю за наступними напрямками:

продовження надання прямої фінансової допомоги внутрішнім переселенцям, яка зараз здійснюються спільно з агенціями ООН.

подальше облаштування прихистків для переселенців та створення умов для їх проживання взимку.

реалізація програм із відновлення пошкодженого через війну житла.

надання гуманітарної допомоги на територіях, які звільняються від окупації, та населенню, евакуйованому з місць інтенсивних бойових дій.

підтримка людей, які залишаються в зоні активних бойових дій.

підтримка малого та середнього бізнесу, чия стійкість є вирішальною для економіки України.

активізація програм із гуманітарного розмінування, зокрема започаткування нових програм розмінування в Україні.

Шмигаль також відзначив, що Україна закликає партнерів підтримати пропозицію щодо розширення "Зернової ініціативи" на порти Миколаїв та "Ольвія". За останні 4,5 місяця в межах "Зернової ініціативи" вже відправлено 554 судна із 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Зі свого боку заступник Генерального секретаря ООН розповів, що організація хоче допомогти Уряду України перезапустити економіку, повернути приватний сектор на ноги та збільшити кількість робочих місць.