Київ отримав від США екскаватори та понад 100 генераторів, – Кличко

Столиця отримала від уряду США спецтехніку та генератори для роботи на котельних та станціях теплопостачання столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Так, за програмою міжнародної технічної допомоги USAID Прооєкт енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів.

За словами мера, нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам.

Вони вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.

Водночас дизельні генератори передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також – для потреб диспетчеризації та зв’язку.

"Це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" у разі тривалої відсутності електропостачання", – наголосив Кличко.

Також за сприяння USAID у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів.