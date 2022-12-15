Новини

Нацбанк випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень: що змінилося

47 85030
Нацбанк випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень: що змінилося
Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

Топ коментарі

  • Alexey Prus 9f3d4003
    шошо..меньше купиш на них, от і все , що змінилося
  • Aleksandr P
    на 100грн можна 12,5доларів по 8грн від зеленського купить або 12,5кг скумбрії по 8грн. кому що подобається
  • Gp An
    Да тут все проще - каждый новый глава НБУ мечтает поставить именно свою подпись на новой банкноте,так сказать войти в историю -да и печатный станок работает на всю мощь,вот и дурачатся...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини