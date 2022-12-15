Польща та країни Балтії блокують нові санкції проти РФ – виступають проти їх послаблення
Про це сказав у парламенті міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi.
"Спочатку це був список із 1500 осіб і компаній, зараз він трохи звузився. Ці пропозиції звільнили б приватні кошти, якщо держави виявили б зв'язок цих коштів із безпекою продуктів. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов'язані з безпекою продуктів – ми порушували це питання. Ми розуміємо і занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках", – зазначив він.
Однак, за його словами, у таких випадках ситуацію можна вирішувати за допомогою пояснень Єврокомісії.
"Якби зробили такого розміру політичну діру, яку схвалили б усі країни ЄС, я думаю, це використовували б не тільки для вирішення всіх питань, а й для значного обходу санкцій. Ця дискусія триває. Литва і Польща зупинили ухвалення пакета. Можливо, дискусію перенесуть на Раду Європи", – сказав міністр.
За словами Ландсбергіса, Литва і Польща зупинили ухвалення дев'ятого пакета, цю позицію підтримують й інші країни Балтії.
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, зі свого боку, заявила, що Росія намагається використати наратив про те, що санкції ЄС зупиняють сільськогосподарське виробництво в країнах третього світу.
"У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на продовольство, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво не під санкціями і це ніяк не пов'язано. Деякі олігархи і компанії, пов'язані з бізнесом добрив, потрапили під санкції", – пояснила вона журналістам у Сеймі.
Глава литовського уряду зазначила, що близько 10 країн пропонують пом'якшити санкції, але не назвала, які саме.
Читайте також: Країни ЄС знову не змогли узгодити нові санкції проти Росії, – ЗМІ
Як повідомлялося, Єврокомісія представила проєкт нового пакету санкцій 7 грудня. За даними видання EUobserver, дев’ятий пакет санкцій Євросоюзу передбачає запровадження заборони інвестицій у російський гірничодобувний сектор, ембарго на постачання технологій подвійного призначення для 169 російських компаній, а також заморожування активів "Московського кредитного банку" і "Далекосхідного банку".
Крім того, Євросоюз планує заморозити активи медіахолдингів ВДТРК та "Національної Медіа Групи", АНО "ТВ-Новости" та московського Фонду стратегічної культури. Санкції також передбачають відкликання ліцензій на мовлення у ЄС у російських телеканалів "НТВ", "НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ".
До дев'ятого пакету санкцій Євросоюзу також планується включити 144 особи, зокрема одну з найбагатших жінок Росії Тетяну Ковальчук, кінорежисера Нікіту Міхалкова, співака Григорія Лєпса та блогера Дмитра Пучкова, а також низку телеведучих та керівників російських компаній.