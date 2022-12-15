"Укрзалізниця" повідомила про затримку чотирьох поїздів через пошкодження мережі під час обстрілів

"Укрзалізниця" повідомила про затримку чотирьох поїздів через ворожий артобстріл під Нікополем та пошкодження контактної мережі.