Понад чверть українських біженців у Німеччині хочуть залишитися там назавжди, – опитування

Понад чверть українців (26%), які виїхали до Німеччини через війну, хотіла би залишитись жити в цій країні назавжди.

Про це свідчать результати опитування, в якому взяли участь 11 тисяч українців у Німеччині, передає Bild.

Водночас майже кожен десятий (11%) планує затриматись у країні лише на кілька років.

Понад третину опитаних (34%) мають намір повернутися в Україну одразу, як закінчиться війна.

І лише 2% українців заявили, що поїдуть на батьківщину протягом року. Інші 27% учасників опитування поки що не визначилися з подальшими планами.



За даними Центрального регістру іноземців, оновленими 21 листопада, у Німеччині зареєстровано 1 026 599 українських біженців.

Як повідомлялося, майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.