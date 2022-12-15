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Понад чверть українських біженців у Німеччині хочуть залишитися там назавжди, – опитування

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Понад чверть українських біженців у Німеччині хочуть залишитися там назавжди, – опитування
Понад чверть українців (26%), які виїхали до Німеччини через війну, хотіла би залишитись жити в цій країні назавжди.

Про це свідчать результати опитування, в якому взяли участь 11 тисяч українців у Німеччині, передає Bild.

Водночас майже кожен десятий (11%) планує затриматись у країні лише на кілька років.

Понад третину опитаних (34%) мають намір повернутися в Україну одразу, як закінчиться війна.

І лише 2% українців заявили, що поїдуть на батьківщину протягом року. Інші 27% учасників опитування поки що не визначилися з подальшими планами.

За даними Центрального регістру іноземців, оновленими 21 листопада, у Німеччині зареєстровано 1 026 599 українських біженців.

Як повідомлялося, майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

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Топ коментарі

  • Алексей Химич
    Життя одне. Чекати поки стадо порозумнішає і перестане зеків та клоунів обирати - то так і воно пройде. А у нас на горизонті сутінки, зепропаганда і все без просвіту...
  • Voc Vox
    100% -быть в заложниках у зэбилов это каторга какая то и рассчитывать на то что поумнеют нет надежды и даже если клоуна 🤡 не выберут то проголосуют за того на кого в марафоне укажут- за Люсю или за прыдул
  • Дима Хрусталев
    З ціх 30 відсотків як раз за Зе і голосувало,
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