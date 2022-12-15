Понад чверть українських біженців у Німеччині хочуть залишитися там назавжди, – опитування
Про це свідчать результати опитування, в якому взяли участь 11 тисяч українців у Німеччині, передає Bild.
Водночас майже кожен десятий (11%) планує затриматись у країні лише на кілька років.
Понад третину опитаних (34%) мають намір повернутися в Україну одразу, як закінчиться війна.
І лише 2% українців заявили, що поїдуть на батьківщину протягом року. Інші 27% учасників опитування поки що не визначилися з подальшими планами.
За даними Центрального регістру іноземців, оновленими 21 листопада, у Німеччині зареєстровано 1 026 599 українських біженців.
Як повідомлялося, майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.