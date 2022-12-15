Виплати військовим збільшаться у грудні на 37%, – Міноборони

У грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Інтерфакс-Україна.

"Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення (це посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років тощо). Зазвичай це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Але в грудні ситуація відрізняється. Справа в тому, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Всі ці виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді", – пояснила Маляр.

Вона також повідомила, що станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тис.) та 100% додаткової виплати за службу під час військового стану (30 тис.).

Заступниця міністра зауважила, що загалом у 2022 році Міноборони профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж було у 2021 році.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у жовтні склали 81,3 млрд грн, що трохи менше від вересневого показника 82,9 млрд грн і серпневого 87,8 млрд грн, коли ці виплати підскочили через недостатні платежі в липні – 62 млрд грн.