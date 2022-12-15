Туреччина, Азербайджан і Туркменістан домовилися створити маршрут для експорту туркменського газу в обхід Росії

Туреччина, Азербайджан та Туркменістан підписали "Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співробітництва в галузі енергетики", який передбачає створення можливостей для транспортування туркменського газу до Туреччини та Європи в обхід Росії.

Про це повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu за підсумками першого тристороннього саміту за участю президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, Азербайджану – Ільхама Алієва та Туркменістану – Сердара Бердимухамедова.

За підсумками саміту Ердоган заявив, що Туреччина стане важливим хабом на шляху постачання туркменського газу до Європи.

Президент Туреччини розповів, що тема експорту газу з Туркменістану через Каспійське море обговорюється сьогодні між Баку та Ашхабадом, зокрема, розглядається питання фінансування цього проєкту.

"Думаю, що Азербайджану та Туркменістану необхідно досягти угоди щодо розподілу цього навантаження. Якщо Туреччина стане частиною цього процесу, то й Анкара візьме він частину витрат. Якщо ж до справи залучать ЄС, то представники Брюсселя також мають брати участь у фінансовому питанні", – заявив турецький лідер.

Ердоган додав, що на тристоронньому саміті було ухвалено рішення організувати зустріч міністрів енергетики Туреччини, Азербайджану та Туркменістану для детального обговорення шляхів співробітництва.

"Я дав доручення міністру енергетики Туреччини протягом місяця досягти результату за підсумками обговорень із колегами з Азербайджану та Туркменістану. За підсумками цих рішень ми знову обговоримо цю тему. На початку 2023 року президент Туркменістану планує здійснити офіційний візит до Туреччини. Сподіваюся, що саме тоді ми поставимо крапку у цьому питанні", – зазначив Ердоган.

Він додав, що трансанатолійський газопровід (TANAP), яким постачається газ із Азербайджану, вже завантажений.

"TANAP завантажений – 32 млрд кубометрів. Схожа ситуація з Трансадріатичним трубопроводом (TAP) – прокачується 6 мільярдів кубометрів. Тому колеги обговорять необхідність будівництва нового газопроводу і вже за підсумками діалогу зроблять нові кроки. Ми обговорили питання на рівні президентів в Авазі. Тепер справа за обговореннями технічної бази, фінансових рамок, що дозволить у майбутньому зробити нові кроки", – додав Ердоган.

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Як повідомлялося, раніше вже велися дискусії щодо альтернативних маршрутів постачання туркменського газу в обхід Росії, але безуспішно. Азербайджан уже експортує газ до Європи, тоді як величезні ресурси Туркменістану в основному залишаються невикористаними. Відповідно до даних статистичного огляду BP, третина газу, який зараз видобувається в Туркменістані, експортується до Китаю. Решта йде на внутрішні потреби або до Росії.

Доведені запаси туркменського газу становлять 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року. Це приблизно третина від російських запасів. Зазначимо, що до 2006 року газ із Туркменістану імпортувала Україна, однак маршрут його постачання повністю залежав від Росії.