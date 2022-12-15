Пінчук запускає новий телеканал

Телевізійна група Starlight Media Віктора Пінчука запускає новий телеканал під назвою ICTV2.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Зазначається, що 15 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала каналу дозвіл на мовлення.

Канал транслюватиме серіали, розважальні шоу та повнометражні фільми, які наразі не може показувати основний ICTV через участь у телевізійному марафоні "Єдині новини".

"Ми знаємо, що в цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми ... створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії...", – наголосив CEO Starlight Media Олександр Богуцький.

Це буде восьмий телеканал холдингу, який до повномасштабної війни був серед лідерів за комерційною аудиторією в Україні.

Читайте також: Канали Коломойського та Пінчука отримають 31 мільйон на російськомовний телепроєкт "FreeDom"

Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". "Медіа Група Україна" відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

21 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до медіахолдингу Ахметова.